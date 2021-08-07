МИД Литвы одобрил решение Ирака приостановить авиаперелеты в Минск

Глава МИД Литвы приветствовал решение Ирака приостановить авиаперелеты в Минск Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис одобрил решение Ирака приостановить пассажирские авиарейсы с Минском.

- Я приветствую решение правительства Ирака приостановить все полеты в Минск. Только работая вместе, мы сможем ликвидировать сети контрабанды людей в ЕС. Я ожидаю, что и другие авиакомпании приостановят полеты в Белоруссию, — написал он у себя в Twitter.

Ранее литовские власти пообещали мотивационную выплату в размере 300 евро нелегальным мигрантам из стран Азии и Африки, проникшим в Литву через Белоруссию и согласившимся вернуться на родину. Предлагаемые выплаты значительно меньше, чем те суммы, которые нелегальные мигранты платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. По данным СМИ, подобное путешествие обходится многим жителям Ирака в 10 тысяч евро и дороже.