Полиция распылила перцовый газ на акциях против санитарных пропусков в Париже

Во Франции полиция распылила перцовый газ на акциях против санитарных пропусков Фото: REUTERS

Французская полиция применила перцовый газ во время акции против санитарных пропусков в Париже.

В столице Франции в субботу проходят протесты против санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции медицинских работников. Одна из таких акций началась на станции Пон-де-Нейи. Сначала мероприятие проходило мирно, однако после начались стычки между протестующими и сотрудниками полиции. Правоохранители распылили перцовый газ. Спустя время демонстранты двинулись дальше по намеченному маршруту.

Напомним, начиная со среды 21 июля 2021, чтобы жить полной жизнью, гражданам Франции нужен сертификат вакцинации, отрицательный тест или подтверждение того, что человек недавно переболел коронавирусом. На основании этого гражданину выдается ковидный паспорт. Президент Эммануэль Макрон заявил, что к сентябрю должны пройти вакцинацию все работники медицинской отрасли. Если откажутся, им придется увольняться.