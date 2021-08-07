В Венгрии вступил в силу закон о продаже книг с ЛГБТ-тематикой в закрытой упаковке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Венгрии обязали магазины страны продавать детские книги, которые могут пропагандировать гомосексуализм, в закрытой упаковке.

Также документ учитывает книги, которые рассказывают о смене пола содержат "явные" изображения сексуальности. Их указано продавать отдельно и не менее чем в 200 метрах от школ или церквей.

В июне 2021 года парламент Венгрии подавляющим большинством (157 против 1) принял закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Автором инициативы выступила правящая правоконсервативная партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана. В Партии выразили уверенность, что большая часть населения страны придерживается традиционных ценностей и поддержит предлагаемые для их сохранения меры. Закон вызвал шквал негодования со стороны руководителей европейских государств. Еврокомиссия заморозила заявку страны на получение нескольких миллиардов евро из фонда борьбы с последствиями пандемии, общего для всех стран Евросоюза.