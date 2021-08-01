Какие законы вступают в силу с 1 августа 2021 года: Десять тысяч на школьников, льготы за любовь к фитнесу и ОСАГО без техосмотра

Родители школьников получат по 10 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИХ ЧУТЬ ВЫРАСТУТ

С 1 августа традиционно пересчитывают пенсии работающим пожилым людям. Им выплаты, в отличие от неработающих пенсионеров, не индексируют ежегодно на уровень инфляции. А пересчет производится из-за того, что человек дополнительный год отработал — и в силу этого теперь имеет право на чуть большую сумму.

Это касается тех пенсионеров, которые проработали официально 2020 год, и за них работодатели переводили страховые взносы. Таких по стране почти 10 миллионов.

На существенную прибавку, впрочем рассчитывать не стоит. Максимум, что могут доплатить, - 296,58 руб.

Куда-то ходить ради этой суммы, по счастью, не надо. Пенсионный фонд все переоформит сам, в беззаявительном порядке.

Пересчитывают пенсии работающим пожилым людям. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

ЗА ФИТНЕС ВЕРНУТ ЧАСТЬ ДЕНЕГ

С первого дня августа вступает в силу новшество для любителей спорта: часть затрат на занятия фитнесом государство обещает вернуть через налоговый вычет. Это такой же социальный вычет, как на лечение и обучение. Общая сумма расходов, с которых можно просить социальные вычеты, - до 120 тысяч в год. То есть сэкономить можно до 15 600 рублей (13% от 120 тысяч). Если вы просите только «спортивный» вычет (а, скажем, не хотите получить еще «медицинский» за лечение зубов), то можно рассчитывать на возврат всей этой суммы, в противном случае и «за зубы», и «за спорт» по совокупности больше 15 600 рублей не вернут. А вот просить одновременно налоговый вычет при покупке квартиры и «за спорт» можно (это разные виды вычетов).

Спортивный вычет распространяется и на физкультурные занятия детей. То есть если сами вы здоровый образ жизни игнорируете, но ребенок ходит в бассейн — тоже годится.

Важная деталь: хотя новшество вступает в силу с 1 августа, вычет будут предоставлять с подоходного налога, начисленного с 1 января 2022 года. Что это значит? Тут важно понимать смысл самого вычета: на него государство вам скашивает сумму НДФЛ (13%), который берется со всех официальных заработков. Проще говоря, на возврат денег можно рассчитывать не раньше 2022 года и при условии, что в следующем году у вас будут официальные доходы, которые облагаются НДФЛ (пенсии, например, им не облагаются).

Еще один важный момент: вычет будет даваться, если на дату, когда вы внесли деньги за спортивные занятия, физкультурно-оздоровительная организация была занесена Минспортом в специальный перечень. Перечня этого пока нет, обещают, что к декабрю появится.

Для получения вычета понадобятся договор на физкультурно-оздоровительные услуги и чек.

Часть затрат на занятия фитнесом государство обещает вернуть через налоговый вычет. Фото: Андрей АБРАМОВ

МОЖНО БРАТЬ ВТОРОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР

С 1 августа же те, кто успешно справился с освоением своего первого дальневосточного гектара, могут взять себе второй.

Кроме того, начнет действовать программа арктического гектара. Землю можно взять в Мурманской области, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в некоторых районах Архангельской области, Красноярского края, Республики Коми и Карелии. До 1 февраля 2022 года подать заявку на арктический гектар вправе жители этих регионов, а с 1 февраля — все россияне. Предполагается, что это предложение будет интересно, в частности, тем, кто хочет поучаствовать в развитии модного нынче экотуризма.

НА ДЕТЕЙ ВЫПЛАТЯТ «ШКОЛЬНЫЕ»

В августе семьям с детьми, которые идут в школу, выплатят обещанные 10 тысяч рублей. Эта сумма положена на каждого ребенка, родившегося с 3 июля 2003 года по 1 сентября 2015 года (с 6 до 18 лет). Начать выплаты планировалось с 16 августа, но буквально на днях дату сдвинули на 2 августа.

Чтобы получить выплату, в большинстве случаев родителям делать почти ничего не надо: предзаполненное заявление ждет на портале госуслуг (многие уже получили оттуда напоминалку по электронной почте), надо только проверить данные и нажать кнопочку отправки.

Если по каким-то причинам у семьи проблемы с интернетом и государственными онлайн-сервисами, можно лично обратиться в отделение Пенсионного фонда с паспортом, СНИЛСом и свидетельством о рождении ребенка. Заявление надо подать до 1 ноября 2021 года.

При покупке ОСАГО с автовладельцев больше не будут требовать диагностическую карту. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОСАГО МОЖНО ОФОРМИТЬ БЕЗ ТЕХОСМОТРА

С 22 августа 2021 вступает в силу закон, по которому при покупке ОСАГО с автовладельцев больше не будут требовать диагностическую карту.

Это не означает, что техосмотр вообще отменяется. Штраф за езду без диагностической карты, которая подтверждает успешное прохождение техосмотра, остается: 500 (при первом нарушении) — 800 рублей.