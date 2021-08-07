В премьера Чехии кинули яйцо во время предвыборной агитации

В Андрея Бабиша кинули яйцо во время предвыборной агитации. Фото: Twitter

В премьер-министра Чехии Андрея Бабиша кинули яйцо во время предвыборного агитационного мероприятия, которое проводилось в поселке Пругонице недалеко от Праги перед предстоящими 8 и 9 октября выборами в Палату депутатов республики. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Зденек Халупа.

- В связи с подозрением в совершении правонарушения были задержаны два человека, — рассказал Халупа.

Он добавил, что яйцо испачкало одежду премьера и нескольких рядом стоящих людей.

В Пругонице Бабиш раздавал своим сторонникам мороженое, а также оставлял автографы на своих книгах. К месту проведения мероприятия пришли противники политика, оскорблявшие Бабиша и чешское правительство, а также требовавшие отменить коронавирусные ограничения.

В начале июня 2021 года французский президент Эмманюэль Макрон получил пощечину от неизвестного мужчины на улице во время своего визита в департамент Дром. Инцидент произошел после посещения главой государства лицея в коммуне Тэн-лЭрмитаж. На видео, распространенном сегодня в социальных сетях, видно, что Эмманюэль Макрон подошел к ожидавшим его местным жителям и пожал одному из них руку. Мужчина, удерживая руку президента Франции, размахнулся и ударил главу государства по лицу. Позже противника Макрона приговорили к четырем месяцам тюрьмы.