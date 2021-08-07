Хинштейн: «Единая Россия» не допустит увеличения рабочей недели

Александр Хинштейн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Единая Россия» не допустит увеличения рабочей недели, заявил председатель комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям Александр Хинштейн. Заместитель секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» прокомментировал заявление коммунистов о том, что в стране необходимо продлить рабочую неделю. По мнению представителей КПРФ, только это поможет вывести страну из экономического кризиса.

В своем Telegram-канале Хинштейн назвал планы коммунистов «эксплуатацией» людей и отметил, что КПРФ вряд ли удастся претворить их в жизнь.

- Вместо того, чтобы думать о повышении благосостояния людей, в том числе за счёт увеличения производительности труда, коммунисты - ратуют за усиление эксплуатации человека. Пусть люди, дескать, работают ещё больше, - написал Хинштейн. - Эти безумные планы - не более, чем сотрясание воздуха. Претворить их в жизнь коммунистам не удастся. «Единая Россия» никогда не допустит увеличения рабочей недели.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, депутат от КПРФ Николай Арефьев предложил увеличить рабочую неделю для восстановления экономики. Он критически высказался о планах по переходу на четырехдневный рабочий график, отметив, что в нашей стране надо не сокращать, а продлять рабочую неделю.

- Нам не о четырехдневной рабочей неделе надо думать, а о продленке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая, - сообщил Арефьев.

По его словам, Россия «разваливается на части», а граждане думают о том, «как не работать совсем». Представитель КПРФ считает, что в России сегодня нет инструментов, которые бы смогли позволить перевести производство на сокращенную рабочую неделю.