Америкаснкий политолог объяснил, почему Германия не предавала Украину из-за "Северного потока — 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Профессор политологии Рутгерского университета в Соединенных Штатах Америки Александр Мотыль объяснил, почему ФРГ не предавала Украину из-за газопровода "Северный поток — 2".

- Многие украинцы считают, что когда Германия построила магистраль, то вроде бы предала Украину. Хотя на самом деле предательства не было, потому что предать можно только того, кому присягнул на верность. А такой присяги Германия Украине никогда не давала, — приводит слова специалиста журнал "Український тиждень".

Мотыль добавил, что власти Германии поддержали проект "Северный поток — 2", так как преследовали свои национальные интересы.

Ранее президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал статью издания National Interest, где было высказано предположение, что Россия не упустит возможность использовать "Северный поток-2" для "наказания" Украины. Политолог отметил, что позиции Украины ослабевают по мере ухода с политического поля гарантов ее стабильности. Эксперт высказал мнение, что вариант "наказания" со стороны России крайне маловероятен, хотя бы потому, что нет возможности оказать серьезное воздействие.