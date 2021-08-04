Политолог усомнился, что «Северный поток-2» станет рычагом для "наказания" Украины
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Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов прокомментировал статью издания National Interest, где было высказано предположение, что Россия не упустит возможность использовать «Северный поток-2» для «наказания» Украины.
Политолог отметил, что позиции Украины ослабевают по мере ухода с политического поля гарантов ее стабильности.
- Все, кто брал обязательства, — Порошенко, Олланд, Меркель, в какой-то степени Обама, — их уже нет в политическом поле, - говорит Абзалов.
Он отметил, что политическая повестка за последнее время серьезно сместилась. Сегодня самым важным в газотранспортной сети является вовсе не труба, а подземные хранилища, которые находятся в западной части Украины. Именно там сейчас происходит накопление топлива под зимний сезон.
- Именно накопление газа под зимний сезон является важнейшим инструментом влияния на европейскую повестку, потому что без этого газа Европа может оказаться под серьезным давлением, - говорит политолог Life.ru.
Эксперт высказал мнение, что вариант «наказания» со стороны России крайне маловероятен, хотя бы потому, что нет возможности оказать серьезное воздействие.
- Без энергетического рычага оказывать серьезное воздействие будет сложно, поэтому видится крайне маловероятным, что возможности Украины серьезно расширятся, - заключил Абзалов.
«Северный поток – 2» может быть введен в эксплуатацию уже в конце августа 2021 года.