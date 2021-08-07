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В мире7 августа 2021 21:11

Бомбардировщики США нанесли удары по талибам* в провинции Джаузджан

Боевики радикального движения понесли тяжелые потери
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Американские бомбардировщики нанесли удары по талибам* в провинции Джаузджан

Американские бомбардировщики нанесли удары по талибам* в провинции Джаузджан

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бомбардировщики B-52 Stratofortress Соединенных Штатов Америки нанесли авиаудары по позициям боевиков движения "Талибан"* в афганской провинции Джаузджан. Талибы* понесли тяжелые потери.

- Группа талибов стала целью B-52 в городе Шиберган провинции Джаузджан. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаударов ВВС США, — сообщил представитель Министерства обороны Афганистана Фавад Аман у себя в Twitter.

Ранее издание The Times со ссылкой на источники в американских оборонных кругах сообщило, что США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками движения "Талибан"*. Согласно данным издания, самолеты поднялись в небо с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре. При этом их количество не уточняется. Бомбардировщики наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. Также используются самолеты огневой поддержки AC-130.

*Запрещенная в России террористическая организация