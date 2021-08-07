Times: США направили в Афганистан бомбардировщики для помощи в борьбе с талибами*

США направили в Афганистан бомбардировщики для помощи в борьбе с талибами* Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortress для борьбы с боевиками движения "Талибан"*. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в американских оборонных кругах.

Согласно данным издания, самолеты поднялись в небо с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре. При этом их количество не уточняется. Бомбардировщики наносят удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. Также используются самолеты огневой поддержки AC-130.

Напомним, так называемый теневой губернатор "Талибана"* Абид Мавлави был ликвидирован в провинции Нимроз, расположенной на юго-западе Афганистана. Афганские военные заявили, что за минувшие сутки в Нимрозе и Гильменде они смогли выявить и уничтожить 276 боевиков.

Ранее афганские военные вернули контроль над городом Шиберган, где шли бои с боевиками движения "Талибан"*. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Также сообщалось, что боевики талибов* понесли "тяжелые потери".

*Запрещенная в России террористическая организация