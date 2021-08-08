Блогер из Китая восхитился хлебом и молочными продуктами в российских магазинах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поход в продуктовый магазин многие считают рутинным занятием, но шоппинг становится отличным способом времяпрепровождения, особенно в иностранных государствах. Так, пользователь популярного китайского портала WeChat рассказал, какие необычные, по его мнению, продукты можно купить в российских супермаркетах.

По словам блогера, гуляя по магазинах в чужих странах можно по-новому взглянуть на привычный уклад жизни и узнать о привычках питания местных жителей, а также приобрести товары, которые не продаются на родине. Среди таких продуктов китаец упомянул хлеб и молочные продукты.

- Жители России любят свежеиспеченный черный хлеб. На вкус он немного кислый и соленый, поэтому может показаться большинству людей специфичным. Советую купить в России именно белый хлеб: он питателен, обладает отличным качеством и умеренной ценой. Ни в коем случае нельзя обходить стороной молочные продукты. В России отличное качество, доступная цена и большой выбор, - написал автор.

Русским местным «деликатесом» пользователь из Китая назвал русскую колбасу, которая, по его мнению, обладает приятным пряным вкусом. Блогер отметил, что такую колбасу можно нарезать тонкими ломтиками и сразу употреблять в пищу, а можно обжарить и добавить в готовое блюдо. Не забыл блогер упомянуть и водку.

- Если, уезжая из России, вы не захватили с собой бутылочку прославленного алкогольного напитка, значит вы и не были в России, - сказал он.

Китаец посоветовал обратить внимание на такой привычный для жителей РФ продукт, как майонез, а из сладкого выделил шоколад, назвав при этом Россию «настоящим царством шоколада».