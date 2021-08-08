Киберэксперт предупредил россиян о новой схеме мошенничества с одобрением кредитов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В России мошенники все чаще используют схему с якобы предварительно одобренными кредитами. Об этом в воскресенье, 8 августа, предупредил специалист по информационной безопасности, глава проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

Суть мошеннической схемы состоит в том, что потенциальным жертвам поступают фальшивые сообщения о предварительно одобренных или уже выданных кредитах. После этого злоумышленники звонят россиянам от имени службы безопасности кредитной организации или прокуратуры. По телефону они сообщают, что на имя клиента якобы был взят кредит, операция показалась банку подозрительной, но некая сумма была уже обналичена.

- Потом вам предложат под контролем «банковского сотрудника» провести отмену кредита, используя ваши личные данные. Так данные окажутся в руках у мошенников. Могут также позвонить от лица прокуратуры, сказать, что на вас оформлен незаконный кредит. При этом вам предложат перевести ваши деньги на специальный счет, - сообщил эксперт в интервью радио Sputnik.

Григорий Пащенко подчеркнул, что никакие указания звонящих выполнять ни в коем случае не надо. Ни у кредитных организаций, ни у правоохранителей нет полномочий работать таким образом с клиентами банков. Лучше всего самостоятельно перезвонить в соответствующий банк и прояснить ситуацию, а также не отвечать на звонки с номеров, которые вам неизвестны.