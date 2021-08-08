Инфекционисты призвали ускорить вакцинацию взрослых россиян от коронавируса перед 1 сентября Фото: Мария ЛЕНЦ

Инфекционисты допускают рост заражений коронавирусом среди детей с началом учебного года и призывают ускорить вакцинацию взрослого населения России, чтобы избежать вспышек инфекции. Об этом в воскресенье, 8 августа, пишет агентство ТАСС, ссылаясь на мнение опрошенных врачей.

Инфекционист и доктор медицинских наук Николай Малышев отметил, что каникулы у школьников скоро закончатся, они вернутся в страну или родные города и привезут новые штаммы коронавируса.

- Препятствия, чтобы дети могли друг друга заражать, нет. Дети тесно общаются в коллективе, как правило, не носят маски. С появлением более заразных штаммов это увеличивает риск вспышки заболеваемости. Чтобы избежать возможных вспышек заражения коронавирусом среди детей, нужно как можно быстрее вакцинировать взрослых, - подчеркнул доктор.

С его мнением согласился врач-инфекционист Евгений Тимаков. Специалист отметил, что вакцинация взрослых россиян является специфической защитой для детей: если взрослые будут привиты, и выработается иммунитет - дети не заболеют. Вакцинированный человек может спасти в своем окружении до трех человек, отмечают инфекционисты.

Как писал сайт Kp.ru, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что достичь коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на территории России необходимо к 1 сентября текущего года.