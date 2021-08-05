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Здоровье5 августа 2021 22:02

Попова заявила о необходимости достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к 1 сентября 2021

Пока что уровень коллективного иммунитета в России недостаточен
Ксения АНУФРИЕВА
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Попова заявила о необходимости достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к 1 сентября 2021

Попова заявила о необходимости достичь коллективного иммунитета к коронавирусу к 1 сентября 2021

Фото: Мария ЛЕНЦ

Пока что уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции на территории России недостаточен, чтобы прекратить циркуляцию заболевания. Достичь его необходимо максимально быстро, желательно к 1 сентября текущего года. Об этом в четверг, 5 августа, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Главный государственный санитарный врачи страны отметила, что на сегодняшний день начат пятый этап исследования популяционного иммунитета в России.

- Число привитых россиян растет, также растет количество переболевших. Однако пока что мы не достигаем того уровня, чтобы сказать, что все, вирус не имеет возможности циркулировать. Необходимо, чтобы мы достигли этой точки максимально быстро, хорошо бы к 1 сентября, - отметила, - сказала Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшний день число привитых от коронавирусной инфекции жителей России достигло 38,9 миллиона. Только за минувшую неделю данный показатель вырос на четыре миллиона.