Вильфанд пообещал «жарковатую» погоду в Москве до 12 августа 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Жарковатая» погода и температура до плюс 30 градусов по Цельсию ожидаются в российской столице до 12 августа текущего года. Об этом в воскресенье, 8 августа, рассказал научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- До четверга по крайней мере погода будет теплая, даже жарковатая. В Москве температура на четыре-пять градусов выше нормы. Температурный фон на территории столичного региона в ближайшие дни прогнозируется в диапазоне от плюс 27 до 30 градусов. Самым жарким будет грядущий понедельник: в начале недели столбик термометра поднимется до отметки в плюс 31 градус, - предупредил синоптик в интервью агентству ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, по информации Гидрометцентра России, сегодня в Москве и области ожидается переменная облачность и небольшие дожди. При этом температура воздуха в столичном регионе останется на высокой отметке в плюс 27-29 градусов.