Стивен Кинг планирует написать книгу о пандемии коронавируса Фото: REUTERS

Известный американский писатель Стивен Кинг хочет написать книгу, которая будет посвящена пандемии коронавирусной инфекции. За основу для романа король ужасов планирует взять события 2020 года. Об этом писатель сообщил в воскресенье, 8 августа, в эфире ток-шоу The View с Вупи Голдберг.

- Мне хочется написать роман, посвященный непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве книги. Это будет непросто, - отметил он.

Стивен Кинг добавил, что пандемия коронавирусной инфекции уже повлияла на содержание его нового романа «Билли Саммерс», опубликованного на этой неделе: для большей правдоподобности события книги пришлось перенести с 2020 на 2019 год. Дело в том, что герои книги отправлялись в круиз, однако в реальной жизни в прошлом году они не смогли бы этого сделать из-за введенных на фоне эпидемии ограничений.

Как писал сайт kp.ru, ранее автор триллеров и ужастиков Стивен Кинг попросил не сравнивать пандемию коронавируса с заболеванием из его романа «Противостояние», заявив, что от таких сравнений ему становится не по себе. Тем временем фанаты писателя назвали книгу пророческой.