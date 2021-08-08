Умер Александр Ройтбурд, советский и украинский художник. Фото: Facebook

На 60-м году жизни умер советский и украинский художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Об этом сообщила пресс-служба музея в Facebook.

Причина смерти художника не называется. Известно, что Ройтбурд долгое время болел, у него были осложнения после коронавирусной инфекции, которую он перенес весной 2021 года. Прощание с Ройтбурдом состоится 11-12 августа.

Александр Ройтбурд родился в Одессе в 1961 году. Был одним из основателей ассоциации "Новое искусство" в Одессе. Картины художника представлены в МОМА в Нью-Йорке и в Третьяковской галерее в Москве.

Ранее на 72-м году жизни умер заслуженный артист России, советский и российский актер Анатолий Рудаков. Причиной смерти стала коронавирусная инфекция. Анатолий Рудаков снимался в сериалах "Опера. Хроники убойного отдела", "Улицы разбитых фонарей", "Вызов", "Агент национальной безопасности", "В поисках капитана Гранта" и "Конь Белый". Также он принимал участие в кинолентах "Трое в лодке, не считая собаки", "Питер Пэн", "Жизнь Клима Самгина", "Шерлок Холмс" и "Елки 1914".