Спецназ Афганистана начал очистку Кундуза от талибов*

Афганский спецназ начал очистку Кундуза от талибов* Фото: REUTERS

Отряды сил специального назначения Афганистана приступили к операции по очистке города Кундуз от боевиков радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщило Минобороны страны.

Как передает ведомство, спецназ очистил от талибов* одну из главных площадей города и прилегающие к ней кварталы. Кроме того, был восстановлен контроль над офисом национального радио и телевидения.

Командующий силами спецназа Тадж Мохаммад рассказал, что "Талибан"* "активизировали свои атаки на Кундуз в последние 24 часа, однако в боях с афганскими военными радикалы понесли тяжелые потери".

Ранее бомбардировщики B-52 Stratofortress Соединенных Штатов Америки нанесли авиаудары по позициям боевиков движения "Талибан"* в афганской провинции Джаузджан. Талибы* понесли тяжелые потери. самолеты поднялись в небо с авиабазы США Эль-Удейд в Катаре. При этом их количество не уточняется. Бомбардировщики наносили удары по целям в провинциях Кандагар, Герат, Лашкаргах и Гильменд. Также использовались самолеты огневой поддержки AC-130.

*Запрещенная в России террористическая организация