В США назвали пять причин крушения американской империи

В Соединенных Штатах назвали пять причин крушения американской империи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Журналист издания National Interest Марк Кац перечислил пять причин, почему американская империя терпит крах.

Как пишет обозреватель, после развала СССР казалось, что Соединенные Штаты остались единственной мировой державой на Земле, однако в 21 веке произошел ряд событий, которые заставляют задуматься о конце американской гегемонии в мире.

Кай выделил пять тезисов. На первом месте идет провал американских операций в Афганистане и Ираке. По мнению журналиста, также американские власти слабо ответили России после событий 2008 и 2014 годов. Кроме того, США уступили инициативу РФ, Ирану и Турции в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке. Также Америка не смогла помешать Китаю нарастить могущество. После этого Вашингтон без особого успеха попытался сблизиться Пекином и не смог отговорить союзников от сотрудничества с Китаем.

Ранее эксперт Питер Хьюсси для издания National Interest написал, что США в скором времени могут столкнуться с ситуацией, при которой у государства на вооружении останутся только устаревшие и буквально ржавеющие межконтинентальные баллистические ракеты полувековой давности. Специалист в своей статье подверг критике сторонников программы по продлению срока службы американских ракет Minuteman III, указав на необходимость создания в США новых ядерных ракет стратегического сдерживания. По словам Хьюсси, ракеты Minuteman III дважды модернизировали в конце 1990-х и начале 2000-х годов, чтобы увеличить срок эксплуатации вооружения до 2030 года.