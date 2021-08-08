В ВОЗ назвали единственный способ избежать мутаций коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения назвали единственный способ избежать мутаций коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович заявила, что только вакцинация поможет избежать дальнейших мутаций коронавируса.

- Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии, — сказала она в интервью "Российской газете".

Вуйнович сообщила, что мутации происходят при каждой передаче коронавируса, и ВОЗ следит за изменениями инфекции. Сейчас организация следит за тем, "выталкивает" ли лямбда-штамм "дельта". Она отметила, что штамм "дельта" уже вытеснил "альфа".

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир вступил в "период реальной опасности" из-за пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время многие достижения в борьбе с эпидемией "подвергаются эрозии". По последним данным организации, число выявленных в мире за время пандемии случаев заражения коронавирусной инфекцией уже превысило 200 миллионов.