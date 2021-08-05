Глава ВОЗ заявил, что мир вступил в «период реальной опасности» из-за коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мир вступил в «период реальной опасности» из-за пандемии коронавирусной инфекции. В настоящее время многие достижения в борьбе с эпидемией «подвергаются эрозии». Об этом в четверг, 5 августа, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в Женеве.

- Человечество находится сейчас в периоде реальной опасности. Многие из достижений, которых мы добились, сейчас подвергаются эрозии. Распространение коронавируса подстегивается возросшими социальными контактами, непоследовательными мерами в здравоохранении, а также в общественной сфере и неравноправной вакцинацией. Более 80% вакцины ушло в государства с высокими и средними доходами, - подчеркнул глава ВОЗ.

По последним данным организации, число выявленных в мире за время пандемии случаев заражения коронавирусной инфекцией уже превысило 200 миллионов.

Напомним, ранее глава Всемирной организации здравоохранения призвал ввести временный мораторий на ревакцинацию от коронавируса до сентября 2021 года, чтобы направить высвободившиеся дозы вакцин в страны с низкими доходами.