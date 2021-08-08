"Вектор": необходимости массовой вакцинации детей от COVID-19 нет

В "Векторе" заявили, что пока нет оснований говорить о необходимости массовой вакцинации детей от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов считает, что говорить о необходимости массовой вакцинации детей от коронавирусной инфекции пока безосновательно.

- Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований. Дети в целом болеют все равно принципиально легче, — заявил Максютов в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, инфекционисты допускают рост заражений коронавирусом среди детей с началом учебного года и призывают ускорить вакцинацию взрослого населения России, чтобы избежать вспышек инфекции. Врач-инфекционист Евгений Тимаков отметил, что вакцинация взрослых россиян является специфической защитой для детей: если взрослые будут привиты, и выработается иммунитет - дети не заболеют. Вакцинированный человек может спасти в своем окружении до трех человек, отмечают инфекционисты.