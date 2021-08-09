Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией с 9 августа 2021 года Фото: Иван ВИСЛОВ

С 9 августа 2021 года Россия возобновляет авиасообщение с Бахрейном, Доминиканой и Молдавией, которое было на время приостановлено из-за пандемии коронавируса.

Так, в Бахрейн теперь можно будет летать по маршруту Москва – Манама с частотой два рейса в неделю. Желающие отправиться в Доминикану смогут летать рейсами три раза в неделю по маршрутам Москва – Пунта-Кана, Москва – Ла-Романа, Москва – Пуэрто-Плата. Что касается перелетов в Молдавию, то туда будет также три рейса в неделю по маршруту Москва - Кишинев.

С этого же числа Россия возобновляет авиасообщение с египетскими курортами: в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться пять рейсов в неделю на каждом из маршрутов.