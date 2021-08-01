Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией 1 августа 2021

Россия расширяет авиасообщение с Белоруссией Фото: Иван ВИСЛОВ

С 1 августа 2021 года Россия расширяет ограниченное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Белоруссией. Количество рейсов из Минска в Москву, Сочи и Краснодар увеличится вдвое.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее белорусская авиакомпания «Белавиа» объявила, что с 1 августа увеличит число рейсов по маршруту «Минск – Москва – Минск» с десяти раз в неделю до 20-ти. Уточнялось, что авиакомпания «Белавиа» будет выполнять десять рейсов в неделю в столичный аэропорт «Домодедово» и ровно столько же – в аэропорт «Шереметьево».

Перед этим оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России сообщил, что с 1 августа 2021 года Россия в два раза увеличит количество перелетов между столицами двух стран, а рейсы по маршрутам «Сочи – Минск» и «Краснодар – Минск» будут проходить с частотой в три раза в неделю.

Этим летом наша страна на взаимной основе возобновила приостановленное в связи с распространением коронавируса регулярное авиасообщение с целым рядом государств.