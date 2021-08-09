В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у пациентов через 24 недели после выписки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Симптомы постковидного синдрома могут появиться у людей даже через несколько месяцев после выписки из больницы. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

- Постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Чаще всего симптомы этого синдрома проявляются спустя четыре недели,- сказала эксперт, слова которой приводят РИА Новости