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Здоровье9 августа 2021 6:37

В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у пациентов через 24 недели после выписки

По словам эксперта, постковидный синдром развивается несколько недель после острой фазы
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у пациентов через 24 недели после выписки

В Роспотребнадзоре рассказали о постковидном синдроме у пациентов через 24 недели после выписки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Симптомы постковидного синдрома могут появиться у людей даже через несколько месяцев после выписки из больницы. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева.

- Постковидный синдром развивается от трех до 24 недель после острой фазы или выписки из больницы. Чаще всего симптомы этого синдрома проявляются спустя четыре недели,- сказала эксперт, слова которой приводят РИА Новости