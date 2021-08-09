Ученые нашли препарат, убивающий коронавирус на 70% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Препарат фенофибрат, а также его активная форма фенофибриновая кислота способны уничтожать коронавирусную инфекцию в клетках человека на 70 процентов. К такому выводу пришла международная группа ученых.

Как правило, фенофибрат используют для снижения уровня холестерина в крови у пациентов, имеющих риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Как передает журнал Frontiers in Pharmacology, эксперименты международной группы ученых на клеточных культурах показали, что препарат способен снизить вирусную нагрузку на 70 процентов, а также одинаково эффективен против большинства штаммов COVID-19. Уточняется, что эффективность для штамма «дельта» специалисты еще изучают.

Эксперты указали, что преимуществами фенофибрата являются его доступность и дешевизна. Как предполагается, препарат будет полезен для пациентов, которым противопоказана вакцинация.

Напомним, накануне биологи создали тест, определяющий коронавирус в слюне. Как заявляют разработчики, система настолько проста, что ей можно пользоваться дома.