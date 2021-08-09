ЯНАО и Москва стали регионами с самым доступным бензином в России Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше всего топлива на среднемесячный заработок могут приобрести жители Ямало-Ненецкого округа, а также Москвы и Чукотки, а меньше всего могут себе позволить проживающие в Дагестане и Ивановской области.

Как передает РИА Новости, в ЯНАО и российской столице на среднюю зарплату можно приобрести более 2 тысяч литров бензина «АИ-92» в месяц. Согласно приведенным данным, жители Ямало-Ненецкого автономного округа могут приобрести 2 053 литра, москвичи – 2 009 литров. Жители Чукотки могут приобрести 1 841 литра. В Магаданской области и Ненецком автономном округе можно также купить свыше 1,5 тысячи литров за тот же период.

Кроме того, в 11 субъектах на среднюю заработную плату в регионе жители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. К ним относятся Московская область, Санкт-Петербург, Сахалинская область, ХМАО, Якутия, Коми, Камчатский край, Мурманская область, Красноярский край, а также Архангельская и Тюменская области.

Меньше 600 литров бензина марки АИ-92 могут приобрести жители восьми регионов. Речь идет о Северной Осетия, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Чечни, Кабардино-Балкарии, Республики Дагестан, а также Тамбовской и Ивановской областях. В последней зарплаты за месяц хватит только на 562 литра топлива.

Напомним, цены на бензин в России с начала 2021 года выросли почти на 5,2%.