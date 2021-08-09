Еще одна участница ДТП с Эдвардом Билом подала на него в суд. Фото предоставлено пресс-службой Тверского суда.

Еще одна участница аварии с Эдвардом Билом, которая произошла 1 апреля в Москве, обратилась в суд с иском к блогеру. Екатерина Манечкина ехала на Range Rover, и ее машина оказалась сильно повреждена. Она требует возместить ей ущерб.

Адвокат блогера Сергей Жорин рассказал об иске, поданном к его подзащитному. Пострадавшая требует отремонтировать ее авто и возместить моральный ущерб. Общая сумма иска около 2 миллионов рублей.

- Утверждение о том, что Бил отказался возмещать ущерб Манечкиной не соответствует действительности. Несколько месяцев назад с ней связывались для решения вопроса, - говорит адвокат 5-tv.ru.

Автомобиль женщины осмотрели эксперты и пришли к выводу, что ремонтировать машину нецелесообразно. Блогер предложил представителю пострадавшей условия для примирения – он покупает в качестве компенсации исправную аналогичную машину такой же марки, модели, года выпуска.

- То есть в таком же или лучшем состоянии, как он был до аварии, — пояснил Жорин.

Вскоре представитель Екатерины добавил к списку требований компенсацию морального вреда – полмиллиона рублей. Это стало камнем преткновения. Блогер попросил отложить вопрос моральной компенсации до окончания уголовного дела. Пока он готов только на приобретение автомобиля.

Но пострадавшая сторона отказалась от предложенных условий и решила действовать через суд.

- Мы с удивлением узнали об иске. Екатерина просит не аналогичный автомобиль, а отремонтировать ее старый автомобиль, что, на мой взгляд, значительно хуже, чем-то, что предлагалось ей, - говорит адвокат.

Еще одна странность – сокращение суммы морального вреда в пять раз. По словам адвоката, если бы эта сумма обсуждалась в досудебном порядке, то стороны могли договориться.

- Видимо кому-то было нужно чтобы все решилось именно в суде. Мы готовы, если пострадавшей стороне так удобно, - заключил юрист.

Представитель блогера сейчас занят изучением документов. Единственное, с чем он категорически не согласен – это с «недостоверной информации о том, что якобы Бил отказался платить в досудебном порядке».

Если сторона пострадавшей продолжит настаивать на этом, то Сергей Жорин готов опубликовать переписку с представителем Екатерины Манечкиной.