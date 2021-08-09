Глава МИД Украины рассказал о темах встречи Зеленского и Байдена

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

На предстоящий встречи президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Джо Байдена в Вашингтоне будут обсуждаться три блока вопросов: политические, экономические и вопросы безопасности. Об этом сообщил рассказал министр иностранных дел незалжной Дмитрий Кулеба.

По словам главы МИД Украины, Киев и Вашингтон имеют стратегическое партнёрство, которое со времён своего существования успело претерпеть несколько изменений. Сегодня, как заявил Кулеба, его «необходимо выводить на новый уровень».

Дипломат утонил, что вопросы безопасности, которые обсудят два лидера, будут включать в себя ситуацию в Донбассе и Крыму. Украинский министр отметил, что ранее были обсуждены несколько конкретных идей, которыми он пока не может поделиться.

Комментируя вопросы экономики, Кулеба заявил о подготовке проектов, которые будут направлены на рассмотрение Вашингтона. «Мы не скрываем, что хотим видеть больше американских денег в украинской экономике, особенно в стратегических отраслях нашей экономики», - заявил министр в эфире телеканала «Украина 24».

Напомним, ранее Кулеба выразил надежду, что поездка Зеленского в США поднимет отношения двух стран на новый уровень. По его словам, в результативности этого визита заинтересован весь регион.