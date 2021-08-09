Российские космонавты будут выращивать на МКС зелень в промышленных масштабах Фото: REUTERS

Российские космонавты будут выращивать на Международной космической станции растения в промышленных масштабах. Для этого в многоцелевом лабораторном модуле «Наука» запустят эксперимент «Витацикл-Т», рассказал заведующий лабораторией разработки и реализации медико-биологических программ ИМБП РАН Юрий Смирнов.

На МКС доставят космическую оранжерею, в которой космонавты периодически будут закладывать полоску с семенами. Позже они прокручивают барабан и вновь закладывают полоску семян. Урожай можно будет собирать в определенный период времени. В частности, планируется выращивать пекинскую капусту, передает ТАСС.

Полученные растения космонавты смогут использовать в пищу, часть урожая отправят на Землю для исследований. Отмечается, что в дальнейшем на МКС можно будет выращивать злаковые и бобовые культуры, а также карликовые томаты.

Как писал сайт kp.ru, 29 июля 2021 многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС. Станция впервые за одиннадцать лет получила новый российский модуль.