На курорте Украины разрисовали краской автомобили с российскими номерами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На курорте в украинском городе Бердянск, расположенном в Запорожской области, неизвестные разрисовали краской автомобили с российскими номерами.

Как передает местное издание «ProБердянск», инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу, с 6 на 7 августа, на парковке около одной из гостиниц Бердянска. В результата действий вандалов пострадали два автомобиля.

Неизвестные оставили на машинах оскорбительные надписи и закрасили номера автомобилей. Впоследствии оказалось, что владельцы авто являются гражданами Украины из Черниговского района Запорожской области.

По данным портала, таким образом хулиганы хотели дать понять собственникам автомобилей, что российским туристам нет места на украинских курортах.

Уточняется, что по факту происшествия местные правоохранительные органы проводят разбирательство.

Напомним, ранее в Северной Македонии осквернили памятник российскому дипломату Александру Ростковскому, занимавшему должность консула в городе Битоле в 1901-1903 годах