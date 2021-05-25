Памятник российскому консулу осквернили в Северной Македонии

Памятник «Русский крест» был установлен 8 августа 2003 года к 100-летию его гибели Александра Ростковского

В Северной Македонии осквернили памятник российскому дипломату Александру Ростковскому, занимавшему должность консула в городе Битоле в 1901-1903 годах.

Вандалы сломали несколько плит и повредили лестницу памятника «Русский крест». Полиция пока не объявила о поимке злоумышленников, жители Битолы призвали правоохранителей усилить наблюдение в городском парке и на набережной, пишет македонское издание «Независимый вестник».

Отмечается, что случаи осквернения памятников в Битоле участились. Так, несколько раз в год нападениям вандалов подвергается монумент «Итальянским солдатам на Македонском фронте 1916-1918 годов», установленный в нескольких метрах от памятника «Русский крест». Кроме того, несколько недель назад были раскрашены памятники национальным героям и борцам национально-освободительной войны, сообщает издание.

Памятник «Русский крест» был установлен 8 августа 2003 года к 100-летию его гибели Александра Ростковского. Он достигает 9 метров в высоту.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело после осквернения памятника советским солдатам в Чехии.

Напомним, на прошлой Северная Македония выслала из страны российского дипломата. Москва пообещала ответить.

Как писал сайт kp.ru, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заверил, что на подобный недружественный шаг со стороны Северной Македонии обязательно последуют ответные меры. По его мнению, предположил, что на высылку российского дипломата республика решилась, чтобы «понравиться Евросоюзу».