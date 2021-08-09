Меркель приедет с официальным визитом в Киев

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев, где встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пишут украинские издания, предварительная дата визита немецкого канцлера в украинскую столицу 22 августа.

Отмечается, что глава правительства Германии приедет накануне саммита «Крымская платформа», который запланирован на 23 августа, однако немецкий политик не посетит его. Как указывают украинские СМИ, это можно рассматривать как поражение украинской дипломатии.

Напомним, ранее Меркель посетила с официальным визитом Вашингтон, где проела встречу с президентом США Джо Байденом. На встрече двух лидеров был поднят вопрос, касающийся и газопровода «Северный поток – 2». Глава Белого дома отметил, что не стал вводить новые санкции против проекта, поскольку он на момент его вступления в должность был практически построен. При этом глава немецкого правительства отметила трубопровод является дополнительным проектом и не замещает украинский транзит.