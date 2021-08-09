Россияне стали активнее покупать инструменты и обустраивать жилье Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россияне стали в три раза чаще покупать инструменты для дома. Активнее всего спросом пользуются электродрели. Спрос на них по итогам июля 2021 увеличился почти в два раза, если сравнивать с этим же месяцев 2020 года. Такие данные приводятся в исследовании компании "AliExpress Россия".

Не менее активно заказывают дрели-шуруповерты и перфораторы. Средний бюджет покупки колеблется от 2 до 4 тысяч рублей.

Вырос интерес к товарам для дачи и сада. Газонокосилки покупают в три раза чаще, а электрические триммеры для травы - в восемь раз.

Еще одна категория, по которой зафиксирован прирос в июле - это мебель. Показатели продаж выросли в 4,6 раз. Особой популярностью пользуются офисные стулья. На них спрос с прошлого года увеличился в 10 раз.

Для дома активно заказывают барные стулья, матрасы и световые приборы. Востребованность «умных ламп» возросла в 16 раз, а интерес к освещению для загородных домов вырос в 15 раз, сообщает Life.ru.