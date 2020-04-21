2020-04-21T08:04:09+03:00
Экономика

Россияне стали активнее скупать бытовую химию

Продажи чистящих средств выросли почти в два раза
Елена АКИМОВА
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Россияне стали активнее покупать бытовую химиюРоссияне стали активнее покупать бытовую химиюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Россияне стали активнее скупать бытовую химию. В крупных торговых сетях подтверждают, что данная категория товаров расходится очень стремительно.

По данным Nielsen, с 30 марта по 5 апреля спрос на средства для мытья полов спрос вырос на 98%, на влажные салфетки — на 51%, мыло — на 50%. Универсальные средства для уборки дома прибавили 42%, а антисептики, а продажи антисептиков выросли еще на 2703%.

Кстати, в марте, когда эпидемия только начала распространяться по стране, продажи антисептиков увеличились на 10 000%.

- Изначально делались запасы продуктов питания длительного хранения, теперь настал через закупаться средствами для поддержания чистоты. Люди стали больше беспокоиться о здоровье, - комментирует директор по работе с ритейлерами компании Nielsen Россия Константин Локтев.

В компании делятся результатами другого исследования: 72% респондентов признаются, что в данный момент здоровье – это основная причина для беспокойства. Еще в марте это утверждали 66% опрошенных.

64% стали чаще мыть руки, а 33% активнее используют санитайзеры. Регулярную уборку дома стали устраивать 26% респондентов.

В крупных торговых сетях "Известиям" подтвердили, что спрос на бытовую химию, жидкое туалетное мыло, влажные салфетки для уборки и освежители воздуха вырос в несколько раз.

Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 21 апреля 2020 года увеличилось до 1 838 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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