Лукашенко: Белоруссия не поддержит Украину при попытке вернуть Донбасс силой

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Любая попытка Украины решить вопрос Донбасса силой закончится трагедией для Киева. Такое мнение в понедельник, 9 августа, выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко в «Большом разговоре с президентом», в котором принимают участие около трехсот представителей белорусской общественности, экспертного сообщества и журналистов.

«Поверьте, я сведущий человек в этом, - любая ваша попытка силой решить вопрос Донбасса закончится трагедией для Украины, прежде всего. Я вас прошу, молю, - выбросите это из головы», - заявил глава республики.

Белорусский лидер отметил, что Минск никогда не поддержит Киев при силовом варианте возвращения Донбасса при поддержке третьей стороны.

Как писал сайт kp.ru, Лукашенко также упрекнул украинских силовиков и представителей власти Украины в подготовке боевиков и переброске их в Белоруссию. Кроме того, белорусский лидер отметил, что политические отношения между Минском и Киевом находятся в самой низкой точке.