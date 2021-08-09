Премьер Греции поблагодарил Мишустина за помощь России в тушении пожаров

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 9 августа, в ходе телефонного разговора премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Греции Кириакос Мицотакис обсудили борьбу с природными пожарами, торгово-экономическое сотрудничество, а также вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.

«Главы правительств затронули актуальные вопросы российско-греческого торгово-экономического сотрудничества, а также противодействия новой коронавирусной инфекции. Особое внимание было уделено борьбе с природными пожарами в России и Греции», - говорится в заявлении правительства, где отмечается, что Мицотакис выразил признательность за содействие России в тушении лесных пожаров на территории Греции.

Премьер-министры также обсудили график предстоящих контактов по правительственной линии.

Напомним, что ранее лесные пожары в Греции приняли угрожающие масштабы, когда пламя вплотную подобралось к столице страны, стихия уничтожила или повредила десятки жилых домов, были эвакуированы тысячи жителей.