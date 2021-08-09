Лукашенко заявил, что "очень скоро" уйдет с поста президента Белоруссии

Александр Лукашенко Фото: REUTERS

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что «очень скоро» уйдет с поста президента республики, но призвал не гадать о конкретных сроках.

Вопрос о преемнике действующий белорусский лидер назвал самым сложным и указал на то, что постоянно думает об этом.

«Кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом, это действительно так», - сказал Лукашенко в «Большом разговоре с президентом», комментируя вопрос о том, кто и когда станет главой республики после него.

После этого президент Белоруссии добавил: «Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко и так далее. Очень скоро».

Как писал сайт kp.ru, в ходе «Большого разговора с президентом» белорусский лидер заявил, что в прошлом году в республике обсуждался вопрос о переносе президентских выборов, однако это было бы незаконно.