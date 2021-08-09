Во Франции беженец, поджегший собор Нанта, сознался в убийстве священника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции убили католического священника. Инцидент произошел в департаменте Вандея, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Выражаю полную поддержку католикам нашей страны после драматического убийства священника в Вандее. Я еду на место», – написал глава французского МВД в Twitter.

Тело священника было найдено в городке Сен-Лоран-сюр-Севр. Источник в правоохранительных органах рассказал, что убийца – беженец руандийского происхождения. Он сам пришел в полицию и сознался в преступлении, передает телеканала BFM TV.

Известно, что злоумышленник поджег в 2020 году собор в Нанте. Тогда он был арестован, однако через несколько месяцев его отпустили, взяв под судебный надзор. Беженец был принят общиной, в которой проповедовал убитый им священник, отмечается в сообщении.

Напомним, в октябре 2020 года во французской Ницце 25-летний мусульманин, выходец из Туниса, выкрикивая «Аллах Акбар», напал на прихожан церкви Нотр-Дам. Жертвами террориста стали трое человек.