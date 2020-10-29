Жертвами террориста в Ницце стали: отец двоих детей, пенсионерка и молодая женщина

Жертвами террориста стали трое человек Фото: REUTERS

Во Франции, в курортном городе Ницце неизвестный, выкрикивая «Аллах Акбар», напал на прихожан церкви Нотр-Дам. Жертвами террориста стали трое человек.

Первой жертвой оказалась 70-летняя женщина. Она получила удар в горло и потом была обезглавлена. Ее тело обнаружили возле купели со святой водой базилики.

Второй жертвой террориста стал 54-летний мужчина, мирянин по имени Винсент. Он работал в епархии, воспитывал двоих детей. По словам мэра города Кристиана Эстрози, его хорошо знали все прихожане.

- Он был добрым и приятным человеком, - со слезами на глазах рассказал священник прихода Сен-Пьер д'Арен в Ницце Жиль Флорини.

Третьей убитой оказалась 40-летняя женщина, которой чудом удалось покинуть место преступления. Получив большое количество ножевых ранений, она добежала до кафе, спряталась в нем, но скончалась от полученных травм и кровопотери.

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Личности всех нападавших установлены (подробности).