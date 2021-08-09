Суд арестовал комика Идрака Мирзализаде на 10 суток Фото: Instagram.com

Таганский суд Москвы арестовал стендап-комика Идрака Мирзализаде на 10 суток, сообщили в пресс-службе суда.

Комик был признан виновным в разжигании межнациональной вражды, передает ТАСС.

«Суд признал Мирзалидзе виновным…и назначил ему наказание в виде 10 суток административного ареста», – сказали в суде.

Как сообщается на сайте прокуратуры Москвы, в ходе прокурорской проверки было установлено, что стендапер публично произнес высказывания, содержащие «лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности».

Напомним, ранее в интернете появилось видео, в котором Мирзализаде шутит о русских. Комик пояснил, что фрагмент ролика вырван из контекста его монолога, который на самом деле высмеивал ксенофобию. Позже из-за шутки про русских Мирзализаде избили в центре столицы.