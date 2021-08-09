Путин призвал к объединению усилий стран под эгидой ООН в борьбе с морским пиратством Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин призвал к объединению под эгидой ООН усилий стран для борьбы с морским пиратством. Глава государства в ходе конференции Совета безопасности Организации Объединенных Наций в понедельник, 9 августа, предложил рассмотреть вопрос о создании спецструктуры, которая бы занималась борьбой с морской преступностью.

Президент подчеркнул, что Россия выступает за неукоснительное соблюдение ключевых норм и принципов международного права.

- В такие принципы входит уважение суверенитета, невмешательства во внутренние дела, разрешение споров посредством диалога. Принципы ООН обязательные для применения и в сфере мирного и ответственного использования морских пространств, - отметил Владимир Путин на конференции «Укрепление морской безопасности».

Глава государства выразил мнение о том, что государствам мира было бы полезно осуществлять обмен наработками и эффективными практиками противодействия пиратству, вооруженному разбою и другой преступности на море.