Лукашенко: Белоруссия не планирует вводить санкции против Украины Фото: REUTERS

Белоруссия не собирается вводить никакие санкции против Украины. В понедельник, 9 августа, белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» заявил, что, если бы республика хотела поставить украинскую сторону «на колени», то просто прекратила бы поставки горюче-смазочных материалов в страну.

- Никаких санкций мы в отношении Украины вводить не собираемся. Если бы мы хотели поставить вас на колени, будем откровенны, мы бы это сделали за один день вместе с Россией. Мы бы просто перестали поставлять Киеву горюче-смазочные материалы. И на следующий день на вилах бы вынесли Зеленского и всех остальных, - подчеркнул глава Белоруссии.

Как писал сайт kp.ru, Александр Лукашенко также сообщил, что в настоящее время политические отношения между Белоруссией и Украиной находятся в самой низкой точке. Глава республики упрекнул украинских силовиков и представителей власти Незалежной в подготовке боевиков и переброске их на территорию Белоруссии.