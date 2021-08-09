Суд в Польше отказался закрыть дело писателя, назвавшего президента Дуду «дебилом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Польше отказался закрыть дело писателя Якуба Жульчика, назвавшего президента страны Анджея Дуду «дебилом». Писателя будут судить за оскорбление главы государства, пишет в понедельник, 9 августа, издание Gazeta Prawna.

Уголовное дело на писателя завели в прошлом году. Тогда президент Польши Анджей Дуда в Twitter по ошибке поздравил американского президента Джозефа Байдена с успешной президентской кампанией, а не с победой на выборах, и написал, что ждет «номинацию Коллегии выборщиков». Писатель Якуб Жульчик в комментариях упрекнул главу своего государства в непонимании электорального процесса в США и указал, что термина «номинация Коллегии выборщиков» не существует. Он написал: «Джо Байден 46-й президент США. Анджей Дуда дебил».

После этого польская прокуратура возбудила уголовное дело и передала обвинительное заключение в Окружной суд Варшавы. Накануне судья отклонил ходатайство писателя о прекращении дела.

В ходе заседания Якуб Жульчик утверждал, что своими словами не хотел оскорбить президента, а просто выразил критику в его адрес. Адвокат писателя отметил также, что обвиняемый опубликовал свои слова в социальных сетях, а не стоял с этой надписью «перед президентским дворцом». Несмотря на это, суд остался на стороне обвинения. Первое слушание, предположительно, пройдет в октябре текущего года. Если Жульчика признают виновным в оскорблении президента Польши, ему будет грозить до трех лет лишения свободы.