В МИД России назвали акции у российского посольства в Токио провокационными

В МИД России прокомментировали акции у российского посольства в Токио Фото: Иван ВИСЛОВ

В МИД России назвали протестные акции возле здания российского посольства в Токио провокационными, отметив, что подобные митинги проводятся при попустительстве японских властей.

«9 августа у ворот посольства Российской Федерации в Токио была организована провокационная акция по поводу годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии. Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из нее надлежащие уроки», - говорится в комментарии заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат добавил, что в Москве «серьезно озабочены продолжающимися попытками японской стороны игнорировать международно признанные итоги Второй мировой войны, а также нежеланием дать объективную оценку милитаристскому прошлому страны».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее российское посольство в Токио предупредило о том, что ультраправые активисты Японии готовят антироссийские акции протеста, приуроченные к 76-й годовщине вступления Советского Союза в войну с Японией. Ожидалось, что протесты будут организованы не только в столице, но и в других городах. В частности, возле российских генконсульств в Саппоро, Осаке и Ниигате.

В связи с этим дипмиссия призвала россиян, которые находятся в стране Восходящего Солнца, проявить в эти дни особую бдительность и осторожность, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.