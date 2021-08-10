В России разрабатывают национальный стандарт «карт спасения» для всех автомобилей

В России впервые планируют внедрить для всех автомобилей «карты спасения» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В России впервые разрабатывают национальный стандарт так называемых «карт спасения» для всех автомобилей в стране – своего рода инструкции на случай аварии, которая будет содержать не только все необходимые сведения необходимые сведения о самом транспортном средстве, но и рекомендации для сотрудников экстренных служб, как действовать, если эта машина попадет в ДТП.

Предполагается, что такое нововведение поможет спасателям и пожарным избежать возможных рисков в случае аварии. Сейчас стандарт обсуждают производители автомобилей и представители экстренных служб, первую редакцию ГОСТа подготовили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (ВНИИ ГОЧС) МЧС.

В сообщении ВНИИ ГОЧС уточняется, что национальный стандарт «определяет общие требования к кодификации, маркировке и идентификации «карты спасения» всех транспортных средств, находящихся в эксплуатации на территории Российской Федерации».

Отмечается, что наличие «карты спасения» в каждом автомобиле «позволит спасательным службам получить максимальную информацию об аварийном транспортном средстве для оказания оперативной, эффективной и безопасной помощи пострадавшим», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Госавтоинспекции напомнили водителям несколько простых правил, которые позволят избежать перегрева машины в аномально жаркую погоду.