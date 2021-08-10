В Китае из-за диких слонов власти эвакуировали более 150 тысяч жителей провинции Юньнань

Странствующее стадо диких азиатских слонов на юго-западе китайской провинции Юньнань Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Китае из-за одного странствующего стада диких азиатских слонов власти юго-западной провинции Юньнань с середины весны были вынуждены в общей сложности эвакуировать более 150 тысяч местных жителей, чтобы обеспечить безопасность людей, были задействованы около 25 тысяч полицейских.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа». Уточняется, что стадо из 15 азиатских слонов начало мигрировать из Моцзян-Ханийского автономного уезда в городском округе Пуэр, путь гигантских животных пролегал через сельскохозяйственные угодья жителей провинции и даже в непосредственной близости к населенным пунктам. Слоны за это время прошли более 1,3 тысячи километров через городские округа Юйси, Хунхэ и Куньмин, а за их передвижением наблюдали и с земли, и с воздуха – с помощью дронов. Когда животные приближались к деревням и поселкам, людей оттуда на время переселяли в другие районы, а потом разрешали вернуться домой.

Стоит отметить, что путешественникам оставляли корм на их пути. Дело в том, что азиатские слоны, также известные как индийские, в Китае охраняются законом. Сейчас в стране живет около трех сотен особей этого вида, причем обитают они, в основном, в провинции Юньнань.

Ранее сайт kp.ru писал, как слоненка «поймали» на воровстве сахарного тростника на плантации в Таиланде и сфотографировали, когда он пытался спрятаться от человека за столбом. Трогательный снимок разлетелся по соцсетям.