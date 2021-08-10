Суд в Китае оставил в силе смертный приговор канадцу

Суд в Китае обжаловать вердикт приговоренному к смертной казни канадцу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 10 августа, народный суд верхней ступени китайской провинции Ляонин оставил в силе смертный приговор гражданину Канады Роберту Ллойду Шелленбергу, который ранее был признан виновным в контрабанде наркотиков и приговорен к высшей мере наказания.

Рассматривавший апелляционную жалобу канадца судья признал вынесенный Шелленбергу приговор обоснованным, а меру наказания – «подходящей». На судебном заседании присутствовали сотрудники посольства Канады в КНР, а также два переводчика, передает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в январе 2019 года народный суд средней ступени китайского города Далянь признал гражданина Канады Ллойда Шелленберга виновным в контрабанде более 220 килограммов метамфетамина и приговорил его к смертной казни. Кроме того, суд постановил конфисковать в пользу государства все имущество канадца. Сообщалось, что Шелленберг стал первым иностранцем за девять лет, которого в Китае приговорили к смертной казни.