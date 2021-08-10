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Здоровье10 августа 2021 7:36

Врач назвал симптомы постковидного синдрома

Одним из факторов, влияющим на развитие постковидного синдрома, является иммунитет, отметил эксперт
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Врач назвал симптомы постковидного синдрома

Врач назвал симптомы постковидного синдрома

Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Не у всех переболевших коронавирусной инфекцией развивается постковидный синдром, однако это может проявиться у пациентов, переболевших в легкой или бессимптомной форме. Об этом рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь», Андрей Поздняков.

Как передает РИА Новости эксперт сообщил, что длительность постковидного синдрома в среднем составляет 4-4,5 месяца с момента появления симптомов. Он отметил, что зачастую страдают уже «скомпрометированные» органы и системы.

По его словам, в числе самых распространенных нарушения функции легких, в том числе одышка и невосстанавливающееся насыщение кислородом, которые встречаются у 70% переболевших. Специалист также отметил различные функционально-неврологические нарушения, среди них нервное расстройство, астеновегетативный синдром, а также снижение концентрации внимания, с которыми сталкиваются 50-60% переболевших.

Кроме того, эксперт рассказал, что у 50% пациентов с постковидным синдромом встречается поражение сосудов, а примерно 20-25% - поражение сердца. Также около 25-30% жалуются на желудочно-кишечные нарушения, в том числе нарушения функции печени и поджелудочной железы.

Поздняков уточнил, что одним из факторов, который влияет на развитие постковидного синдрома, является иммунитет. Как он отметил, слабый иммунный ответ способствует более длительному пребыванию вируса в организме.

Напомним, ранее в Роспотребнадзоре назвали людей, у которых чаще встречается постковидный синдром, отметив, что это зачастую происходит у женщин, но дольше коронавирусом болеют, по некоторым данным, мужчины. При этом эксперт уточнила, что достоверных данных о гендерных различиях в течении COVID-19 пока нет.