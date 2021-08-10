МИД Украины предостерег Белоруссию от поддержки российской политики Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Украины предостерег Минск от поддержки российской политики России и пригрозил Белоруссии международно-правовыми последствиями. Соответствующее заявление ведомство опубликовало в понедельник, 9 августа, в связи с годовщиной белорусских президентских выборов.

«МИД Украины в очередной раз призывает белорусские власти вернуть государство в демократическое русло, освободить всех заключенных по политическим обвинениям, прекратить репрессии против независимых СМИ и общественных организаций и восстановить уважение к основополагающим правам и свободам человека», - говорится в заявлении.

В заявлении также отмечается, что Украина «предостерегает» Россию от «наступления на свободу и суверенитет Беларуси».

Ведомство заявляет, что Россия поглощает Белоруссии, а также «грубо нарушает международное право, продолжает свою агрессивную политику против Украины и других государств». Кроме того, РФ обвиняют в угрозе национальной безопасности как незалежной, так и региона.

«А любые формы поддержки Минском противоправной политики Кремля, направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины, будем расценивать как недружественный акт и фактическую поддержку российской агрессии», - говорится в сообщении, где отмечается, что эти действия повлекут за собой «соответствующие международно-правовые последствия».

В министерстве также выразили солидарность с белорусским народом, поддержав его стремление жить в демократической европейской стране. «Уверены, что у нас не существует другой альтернативы, кроме как жить вместе в объединенном европейском доме свободных, демократических, европейских народов» - заявили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Александр Лукашенко: Может мы войдем в Россию, может Россия будет в составе Белоруссии

Президент Белоруссии собрал большую пресс-конференцию к годовщине массовых беспорядков в Минске (подробнее)